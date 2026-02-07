Главные новости за 7 февраля. Кавказ

Прокуратура Ленинского района Ставрополя начала проверку по факту драки между учащимися колледжа, в результате которой пострадала девушка.

В Дагестане главу фермерского подозревают в хищении 2,2 млн руб. Следствие считает, что 34-летний житель Сулейман-Стальского района получил грант с помощью фальшивых документов.

В селе Сармаково Зольского района начнется строительство новой врачебной амбулатории площадью 350 кв. м. Планируется, что новое здание заменит устаревшее здание 1954 года и будет обслуживать более 8 тыс. пациентов.

ФАС Ставрополья назвала главные проблемы в сфере рекламы. Наибольшее количество фактов правонарушений связано с распространением некорректной рекламы финансовых услуг — 40,9% от общего числа случаев. На втором месте находятся нарушения общих требований к рекламе — 30,3%.

Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца косметологу, которую подозревают в незаконном предоставлении услуг.