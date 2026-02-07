ФАС Ставрополья назвала главные проблемы в сфере рекламы

Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы подвело итоги работы по выявлению нарушений рекламного законодательства. Данные публикует пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, наибольшее количество фактов правонарушений связано с распространением некорректной рекламы финансовых услуг — 40,9% от общего числа случаев. На втором месте находятся нарушения общих требований к рекламе — 30,3%.

Третью позицию занимают правонарушения в области рекламы лекарственных препаратов, медицинского оборудования, изделий медназначения и медуслуг, включая методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации — 19,7%.

Константин Соловьев