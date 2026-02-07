В Дагестане главу фермерского подозревают в хищении 2,2 млн рублей грантов

В Дагестане полицейские подозревают главу крестьянско-фермерского хозяйства в мошенничестве с государственными грантами. Об этом сообщает республиканское управление МВД.

Следствие считает, что 34-летний житель Сулейман-Стальского района получил грант размером 2,26 млн руб. с помощью фальшивых документов. Подозреваемый заявил в профильное ведомство о намерении купить крупный рогатый скот и получил субсидию. Впоследствии он предоставил такие же фиктивные бумаги, якобы подтверждающие покупку животных, чтобы скрыть хищение. Полученные деньги фермер потратил на собственные нужды.

В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов) УК РФ.

Константин Соловьев