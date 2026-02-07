В Махачкале суд заключил под стражу подозреваемую по уголовному делу косметолога

Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца женщине, которая подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии обвинения, с 2022 по 2024 год жительница столицы Дагестана работала частнопрактикующим косметологом в арендованном помещении. При этом она не была зарегистрирована как предприниматель, не имела высшего медицинского образования по специальности и лицензии на медицинскую деятельность.

Уголовное дело возбудили после обращения пациентки, которой в 2023 году подозреваемая провела липосакцию с липофилингом за наличные деньги. После операции у женщины развились осложнения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Обвиняемая частично признала вину, подтвердив, что оказывала услуги конкретной пациентке без соответствующей лицензии. Однако она отрицает другие обвинения, распространяемые в социальных сетях, считая их происками конкурентов.

Суд постановил заключить подозреваемую под стражу до 6 апреля 2026 года. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

