В Зольском районе КБР построят новую амбулаторию для 8 тысяч пациентов

В селе Сармаково Зольского района начнется строительство новой врачебной амбулатории площадью 350 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Планируется, что новое здание заменит устаревшее здание 1954 года и будет обслуживать более 8 тыс. пациентов. Подготовительные работы уже начались на участке рядом с действующей амбулаторией.

Отмечается, что старое здание не ремонтировалось более полувека и не отвечает современным стандартам оказания медицинской помощи. Новая организация получит современное оборудование.

Константин Соловьев