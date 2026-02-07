В Зольском районе КБР построят новую амбулаторию для 8 тысяч пациентов
В селе Сармаково Зольского района начнется строительство новой врачебной амбулатории площадью 350 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Планируется, что новое здание заменит устаревшее здание 1954 года и будет обслуживать более 8 тыс. пациентов. Подготовительные работы уже начались на участке рядом с действующей амбулаторией.
Отмечается, что старое здание не ремонтировалось более полувека и не отвечает современным стандартам оказания медицинской помощи. Новая организация получит современное оборудование.