В Ставрополе прокуратура проверит инцидент с пострадавшей студенткой колледжа

Прокуратура Ленинского района Ставрополя начала проверку по факту драки между учащимися колледжа, в результате которой пострадала девушка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 4 февраля в общежитии одного из учебных заведений краевого центра. По предварительным данным, в ходе драки между студентами девушке нанесли телесные повреждения.

В рамках проверки надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

Константин Соловьев