В Ставрополе прокуратура проверит инцидент с пострадавшей студенткой колледжа
Прокуратура Ленинского района Ставрополя начала проверку по факту драки между учащимися колледжа, в результате которой пострадала девушка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Инцидент произошел 4 февраля в общежитии одного из учебных заведений краевого центра. По предварительным данным, в ходе драки между студентами девушке нанесли телесные повреждения.
В рамках проверки надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних.