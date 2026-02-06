В Невинномысске ФАС выявила нарушение аукциона молодежным центром на 19 млн рублей

В Невинномысске молодежный центр нарушил требования к проведению аукциона на капитальный ремонт здания стоимостью 19 млн руб., скрыв от участников торгов объем работ на 13 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, Молодежный центр развития личности допустил нарушения при подготовке документации для закупки. В изначальной смете отсутствовал полноценный расчет, а также не было указано описание материалов, необходимых для выполнения работ. Уточняется, что недостатки лишили потенциальных подрядчиков возможности корректно рассчитать затраты и понять реальный объем предстоящих работ по контракту.

По итогам проверки заказчику выдано предписание внести необходимые изменения в документацию. Должностным лицам, как отмечается, грозят административные штрафы.

Константин Соловьев