Главные новости за 5 февраля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Бывший глава секретариата губернатора Воронежской области Игорь Лотков согласован на пост вице-губернатора, который занимал с конца января в статусе и.о. Теперь он будет заведовать кадрами, повышать в области производительность труда и возрождать планирование, курируя проект «Госплан 2.0».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, концертный зал

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, концертный зал

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инвестпроект группы «Агроэко» по строительству за 13,7 млрд четырех свинокомплексов в Новохоперском, Таловском и Панинском районах вошел в список особо значимых, который предполагает пятилетнюю нулевую ставку по налогу на имущество.

Белгородская область продолжает восстанавливать энергоинфраструктуру после украинского ракетного удара, который 3 февраля привел к массовым отключениям тепла, воды и света в областном центре.

Удалось обменять еще трех жителей Курской области из тех, что украинские оккупанты вывезли в Сумы во время вторжения в регион.

В Липецкой области с 850 тыс. до 1 млн руб. увеличили разовую выплату для тех, кто заключил контракт с Минобороны. Желающие служить в войсках беспилотных систем получат еще больше — 1,5 млн руб.

Зампредседателя орловского облсовета Павла Меркулова избрали ректором Орловского госуниверситета имени Тургенева.

Пожар на станции Кочетовка в тамбовском Мичуринске был потушен больше, чем через сутки после того, как огонь охватил 16 железнодорожных цистерн с бензином и газом.

Юрий Голубь