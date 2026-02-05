Ректором Орловского госуниверситета избран Павел Меркулов

На пост ректора Орловского государственного университета (ОГУ) им. И. С. Тургенева назначен Павел Меркулов, ранее он являлся исполняющим обязанности ректора. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Фото: с сайта ОГУ имени Тургенева Павел Меркулов

На должность также претендовала директор архитектурно-строительного института ОГУ Елена Финадеева.

Павел Меркулов родился 14 ноября 1963 года в Орле. Окончил Орловский педагогический институт (ныне — ОГУ имени Тургенева) по специальности «Учитель истории, обществоведения, советского государства и права» в 1985 году, Орловский сельскохозяйственный институт (сейчас — Орловский государственный аграрный университет) по специальности «Ученый-агроном» — в 1992-ом, а также — Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Юрист» в 1996-м. Является зампредседателя орловского облсовета, а также заместителем секретаря орловского реготделения партии «Единая Россия» по работе с учебными заведениями.

С июля 2024 года ОГУ руководила Галина Зомитева, которая была назначена и. о. ректора после того, как скончался Александр Федотов. Последний возглавлял вуз с 2020 года.

Мария Свиридова