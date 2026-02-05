Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ректором Орловского госуниверситета избран Павел Меркулов

На пост ректора Орловского государственного университета (ОГУ) им. И. С. Тургенева назначен Павел Меркулов, ранее он являлся исполняющим обязанности ректора. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Павел Меркулов

Павел Меркулов

Фото: с сайта ОГУ имени Тургенева

Павел Меркулов

Фото: с сайта ОГУ имени Тургенева

На должность также претендовала директор архитектурно-строительного института ОГУ Елена Финадеева.

Павел Меркулов родился 14 ноября 1963 года в Орле. Окончил Орловский педагогический институт (ныне — ОГУ имени Тургенева) по специальности «Учитель истории, обществоведения, советского государства и права» в 1985 году, Орловский сельскохозяйственный институт (сейчас — Орловский государственный аграрный университет) по специальности «Ученый-агроном» — в 1992-ом, а также — Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Юрист» в 1996-м. Является зампредседателя орловского облсовета, а также заместителем секретаря орловского реготделения партии «Единая Россия» по работе с учебными заведениями.

С июля 2024 года ОГУ руководила Галина Зомитева, которая была назначена и. о. ректора после того, как скончался Александр Федотов. Последний возглавлял вуз с 2020 года.

Мария Свиридова