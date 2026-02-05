В Белгородскую область прибыли спасатели МЧС для восстановления энергообъектов

В Белгородскую область прибыли 30 мобильных электростанций, пять топливозаправщиков и более 50 спасателей МЧС России для восстановления объектов энергетики после атак ВСУ. Доставка была организована по поручению министра Александра Куренкова. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

Мобильные электростанции будут распределены для обеспечения энергоснабжения объектов водоканала, здравоохранения, образования, социальной инфраструктуры и многоквартирных домов в Белгороде, Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Ракитянском, Старооскольском и Губкинском округах.

Гладков подчеркнул, что совместная работа позволит ускорить восстановление критически важной инфраструктуры.

«Мы со своей стороны сейчас анализируем результаты совместной работы — будем делать выводы и усиливать нашу работу. Она заключается в минимизации сроков восстановления и недопущении большого количества потерь. На 100% восстановить и мгновенно переключить на резервную генерацию без потерь невозможно. Но мы постоянно смотрим, какие дополнительно привлечь ресурсы, чтобы сократить вот эту разницу между постоянной подачей, например, электроэнергии и переходом на резервную генерацию»,— заключил Вячеслав Гладков.

3 февраля в результате ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу пострадали инфраструктурные объекты. Это привело к массовым отключениям света, прекращению подачи воды и тепла на фоне сильных морозов. Сообщалось о сбоях в работе светофоров и застрявших в лифтах жителях, одним из которых оказался Вячеслав Гладков. Он заявил, что аварийные бригады приступили к работам «буквально с первых минут». Вместе с тем появились очереди на АЗС, которые, по словам губернатора, были связаны с покупкой топлива для генераторов теми, кто не успел сделать это заранее.

Алина Морозова