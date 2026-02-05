Игоря Лоткова согласовали на пост вице-губернатора Воронежской области

Депутаты воронежской облдумы на сегодняшнем заседании одобрили назначение Игоря Лоткова на пост вице-губернатора. С конца января он занимал эту должность с приставкой «и. о.», от которой теперь сможет избавиться.

Игорь Лотков

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Игорь Лотков

Представляя назначение на пост вице-губернатора господина Лоткова, глава региона Александр Гусев отметил, что новому заместителю предстоит заниматься тремя направлениями: кадрами, задачами, связанными с производительностью труда и так называемым проектом «Госплан 2.0», в рамках которого нужно создать систему анализа прогнозирования и планирования не только правительства области, но и субъектов экономики.

Губернатор отметил, что до этого Игорь Лотков курировал не только секретариат, но и более широкую повестку, в том числе взаимодействие с вузами и процессы построения бережливых процессов.

Игорь Лотков родился в 1964 году в Горловке Донецкой области Украины. В 1986 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Немецкий язык и литература», в 2010-м — Институт менеджмента, маркетинга и финансов по программе «Финансы и кредит». С 2009 года работал в департаменте промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области. С 2010 года — директор казенного учреждения «Агентство по привлечению инвестиций Воронежской области». В 2015 году возглавил департамент обеспечения реализации инвестиционных проектов федерального Министерства по развитию Дальнего Востока. С ноября 2016 года — руководитель управления главы Воронежа. Мэром облцентра в тот момент был Александр Гусев, который в декабре 2017-го стал врио губернатора Воронежской области, а в сентябре 2018-го избрался на эту должность без приставки. Игорь Лотков, в свою очередь, в мае 2018 года стал главой секретариата губернатора.

Алина Морозова, Сергей Толмачев