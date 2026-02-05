Украина вернула еще трех жителей Курской области

Три вывезенных во время оккупации жителя Суджанского района Курской области вернулись с Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

По словам главы региона, курян на границе с Белоруссией встретила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. После медицинского осмотра их везут в Курскую область. Возвращенных планируется доставить в пункт временного размещения.

«Поможем оформить документы и обеспечим всем необходимым. Ждем наших людей домой»,— написал господин Хинштейн.

По данным на октябрь прошлого года в украинских Сумах удерживали 13 жителей Курской области.

Юрий Голубь