Пожар из-за схода с рельсов цистерн с бензином в тамбовском Мичуринске потушен

Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар на железнодорожной станции Кочетовка в городе Мичуринске Тамбовской области, сообщили в ведомстве.

4 февраля в 15:34 на тупиковом пути опрокинулись пять вагонов с бензином. В результате загорелись 11 цистерн с бензином и пять — с газом. Предварительно, никто не пострадал. За ночь спасатели локализовали пожар на площади 1 тыс. кв. м. Огонь тушили 118 человек и 41 единица спецтехники, в том числе четыре пожарных поезда.

В результате к вечеру 4 февраля задержалось по меньшей мере 16 поездов дальнего следования. По данным РЖД на 17:30 5 февраля, в графике были следующие изменения:

поезд № 1 Москва – Волгоград отправится 5 февраля не ранее 23:00 вместо 19:00 5 февраля;

поезд № 47 Москва – Балаково отправится 6 февраля не ранее 00:30 вместо 20:00 5 февраля;

поезд № 382 Москва – Грозный отправится 5 февраля не ранее 23:30 вместо 21:00 5 февраля;

поезд № 126 Москва – Новороссийск отправится 6 февраля не ранее 05:00 вместо 00:46 6 февраля.

Юрий Голубь