Проект воронежской ГК «Агроэко» на 13,7 млрд рублей стал «особо значимым»

Инвестпроект воронежской ГК «Агроэко» Владимира Маслова с инвестициями на 13,7 млрд руб. получил статус особо значимого. Соответствующие поправки в региональный закон «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области» приняли депутаты местной облдумы на сегодняшнем заседании.

В рамках инвестпроекта подконтрольное группе ООО «Агроэко Восток» планирует построить четыре свинокомплекса в Новохоперском, Таловском и Панинском районах Воронежской области. Каждый из них будет рассчитан на 4 тыс. свиноматок, общий объем производства составит 63 тыс. т свинины в год.

Реализация проекта запланирована на 2025–2044 годы. «Ъ-Черноземье» направил в «Агроэко» запрос с просьбой более подробно прокомментировать его параметры.

В декабре 2025 года депутаты облдумы скорректировали параметры проекта «Агроэко Восток» по строительству свиноводческого комплекса в Павловском районе Воронежской области. Вложения в него выросли с 13,3 до 13,7 млрд руб. Тогда же завершение строительства еще семи свинокомплексов ГК в Бутурлиновском, Бобровском, Павловском, Новохоперском, Калачеевском и Таловском районах перенесли с 2025 на 2027 год.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», инвестиционная программа «Агроэко» до 2030 года предполагает вложения свыше 41 млрд руб. В частности, 23,5 млрд руб. из этой суммы запланированы на строительство пяти свинокомплексов и модернизацию пяти действующих производств свинины.

Алина Морозова