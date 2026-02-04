Краснодарский крайсуд отказал в домашнем аресте детям депутата Госдумы Дорошенко

Краснодарский краевой суд отказался переводить под домашний арест Эльдара и Милану Дорошенко (сына и дочь депутата Госдумы Андрея Дорошенко), арестованных по делу об особо крупном мошенничестве в дорожной сфере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По этому же делу, по данным «Ъ», фигурантами являются заместитель краевого министра транспорта Александр Дашук, бывший генеральный директор Союза дорожников Кубани Дарья Чубачук, совладелец компаний «Усть-Лабинское ДРСУ» и «Красноармейское ДРСУ» Игорь Сердюк и его компаньон Евгений Никогда. Все они также находятся в СИЗО по решению Центрального районного суда Сочи. Еще один фигурант дела — министр транспорта Кубани Алексей Переверзев — вышел под подписку о невыезде, заключив досудебное соглашение.

Как писал «Ъ», 25-летняя Милана Дорошенко владеет 100% долей ООО «Северское ДРСУ», также вместе со своим 21-летним братом Эльдаром является соучредителем ООО «Арма-Лайн» и ПКФ ДТК, где у каждого из них по 50% доли.

Все три предприятия привлечены в качестве третьих лиц к рассмотрению иска Генпрокуратуры к бывшему вице-губернатору Краснодарского края, экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, депутату Госдумы Андрею Дорошенко, а также ряду краснодарских чиновников и бизнесменов, работающих в сфере дорожного строительства.

По версии истца, Анатолий Вороновский с группой доверенных лиц создал систему для получения откатов от подрядчиков, занятых в дорожном строительстве. Общая сумма незаконного вознаграждения за период с 2016 по 2025 год составила более 2,8 млрд руб.

В рамках иска прокуратура требует обратить в доход государства земельные участки, квартиры и дома в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесии, а также доли в компаниях, денежные средства на счетах и ценные бумаги. 29 января сообщалось, что судебные приставы арестовали три компании детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко — Миланы и Эльдара. Мера принята в рамках иска Генеральной прокуратуры об обращении имущества в доход государства.

В ноябре 2025 года Анатолию Вороновскому предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В начале декабря он лишился мандата депутата Госдумы, а 25 декабря Басманный районный суд Москвы продлил срок его содержания под стражей на три месяца.

Наталья Решетняк