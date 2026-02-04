Сочинские дороги ведут за решетку

Уголовное дело о масштабной коррупции в дорожно-строительной сфере Краснодарского края пополнилось четырьмя фигурантами. В ходе расследования арестованы замминистра транспорта региона Александр Дашук, бывший гендиректор Союза дорожников Кубани Дарья Чубачук, а также предприниматели Игорь Сердюк и Евгений Никогда. Все обвиняемые привлечены соответчиками по иску Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и депутату Госдумы Андрею Дорошенко, которых надзор считает создателями схемы откатов с получением дохода на 2,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор Союза дорожников Кубани Дарья Чубачук

Фото: «Ъ-Кубань» Бывший гендиректор Союза дорожников Кубани Дарья Чубачук

Фото: «Ъ-Кубань»

Центральный райсуд Сочи избрал меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении четырех фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в дорожно-строительной сфере Краснодарского края. В следственный изолятор отправлены заместитель краевого министра транспорта Александр Дашук, бывший гендиректор Союза дорожников Кубани Дарья Чубачук, совладелец компаний «Усть-Лабинское ДРСУ» и «Красноармейское ДРСУ» Игорь Сердюк и его компаньон Евгений Никогда. Как следует из данных ГАС «Правосудие», господа Дашук, Сердюк, Никогда и Чубачук обжаловали аресты в краевом суде.

Ранее по тому же уголовному делу о мошенничестве были помещены под стражу Милана и Эльдар Дорошенко, дети депутата Госдумы Андрея Дорошенко, на которых он переоформил свой дорожно-строительный бизнес. Еще одним фигурантом дела является министр транспорта Кубани Алексей Переверзев. Чиновник был задержан, но спустя несколько дней заключил досудебное соглашение и вышел под подписку о невыезде.

Все фигуранты дела упоминаются в иске Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского (с 2021 по 2025 год был депутатом Госдумы), действующего депутата Госдумы Андрея Дорошенко и других лиц. По мнению прокуратуры и органов ФСБ, ответчики причастны к масштабной коррупционной схеме, действовавшей на Кубани с 2016 года и позволившей им получить незаконный доход в сумме не менее 2,8 млрд руб. Организаторы схемы, по данным надзора, получали откаты от подрядчиков за распределение бюджетных средств на строительство и ремонт дорог.

Полученные средства вкладывались в развитие собственного бизнеса или в покупку недвижимости.

Как следует из иска Генпрокуратуры, бывший вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский, став депутатом Госдумы, продолжал оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти, действуя через доверенных чиновников, в числе которых был замминистра транспорта Александр Дашук. Площадкой для обсуждения нелегальных финансовых схем стал Союз дорожников Кубани, гендиректором организации с 2021 по 2025 год была Дарья Чубачук.

Бенефициар компаний «Усть-Лабинское ДРСУ» и «Красноармейское ДРСУ» Игорь Сердюк, по данным правоохранительных органов, в 2018 году вступил в переговоры с Анатолием Вороновским, на тот момент вице-губернатором края, и пообещал вознаграждение за наиболее выгодные контракты на строительство и ремонт дорог. Чиновник согласился, но потребовал передать ему часть бизнеса. Господин Сердюк согласился и ввел в число учредителей «Усть-Лабинское ДРСУ» Евгения Никогду, доверенное лицо Анатолия Вороновского.

После этого вице-губернатор лично начал руководить деятельностью компании, передавая ей значительные объемы дорожно-строительных работ. По мнению прокуратуры, своими действиями Анатолий Вороновский нарушал запрет на сращивание бизнеса и публичной власти.

Иск Генпрокуратуры к экс-вице-губернатору и экс-депутату Вороновскому рассматривается в Центральном райсуде Сочи.

Анна Перова, Краснодар