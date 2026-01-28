Дорожно-семейное дело

Суд в Сочи отправил под арест Эльдара и Милану Дорошенко, сына и дочь депутата Госдумы Андрея Дорошенко. Им инкриминируют особо крупное мошенничество в дорожной сфере. Дети парламентария, как и он сам, а также экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский, являются соответчиками по иску Генпрокуратуры о взыскании в казну имущества, полученного коррупционным путем. В частности, надзор считает, что Андрей Дорошенко после избрания в Госдуму не прекратил заниматься бизнесом, оформив на сына и дочь принадлежащие ему компании ДТК, «Арма-Лайн» и «Северское ДРСУ».

Защита Эльдара и Миланы Дорошенко 28 января подала в Краснодарский краевой суд жалобы на их арест. Дети депутата были взяты под стражу Центральным райсудом 24 января. Им инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эту информацию “Ъ” подтвердили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Содержание предъявленного обвинения в правоохранительных органах не раскрывают, предположительно, речь идет о махинациях в дорожном хозяйстве региона.

25-летняя Милана Дорошенко владеет 100% долей ООО «Северское ДРСУ», кроме того, вместе с 21-летним братом Эльдаром она является учредителем ООО «Арма-Лайн» и ПКФ ДТК (по 50% долей). Все три предприятия привлечены третьими лицами к рассмотрению иска Генпрокуратуры, ответчиками по которому привлечены почти три десятка человек, в том числе Андрей Дорошенко, его дети, экс-парламентарий Анатолий Вороновский (Мосгорсуд 28 января оставил его под арестом по делу о взятках), а также краснодарские чиновники и бизнесмены, работающие в сфере дорожного строительства.

По мнению надзора, бывший вице-губернатор Кубани и экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский и его доверенные лица организовали систему получения откатов от исполнителей работ в дорожном хозяйстве, объем незаконного вознаграждения с 2016 по 2025 год превысил 2,8 млрд руб.

Андрей Дорошенко, как считает прокуратура, по протекции Анатолия Вороновского с 2018 по 2021 год возглавлял Союз дорожников Кубани — основную площадку, на которой реализовывались коррупционные договоренности. Членство в союзе для дорожно-строительных компаний было обязательным условием участия в конкурсах на право заключения контрактов.

Собственные компании господина Дорошенко получали крупные преференции при заключении государственных и муниципальных контрактов.

Получив мандат депутата Госдумы в 2021 году, господин Дорошенко, считает Генпрокуратура, вопреки антикоррупционным ограничениям не отказался от коммерческой деятельности. Для сокрытия нарушения закона депутат, по данным надзора, переоформил бизнес на своих детей Милану и Эльдара.

Надзорное ведомство требует обратить в доход РФ имущество лиц, причастных к схеме, в том числе компании ДТК, «Арма-Лайн» и «Северское ДРСУ». Претензии также обращены на личные активы семьи Дорошенко: два частных дома площадью 266 кв. м и 788 кв. м в Армавире, два участка и дом площадью 29 кв. м в пригороде Армавира, а также квартиру площадью 63 кв. м в Москве на Мосфильмовской улице. Слушание дела по иску Генпрокуратуры начнется в Центральном суде Сочи 3 февраля.

Анна Перова, Краснодар