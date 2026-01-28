Бывшего депутата оставили в СИЗО

В Москве суд оставил под арестом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, обвиняемого в получении взяток в бытность вице-губернатором Краснодарского края за укрывательство махинаций в дорожном хозяйстве. Пока экс-депутат находится под стражей, по иску Генпрокуратуры его имущество, как и еще трех десятков ответчиков, было арестовано, а один из них, министр транспорта Кубани Алексей Переверзев, был обвинен в мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Мосгорсуд 28 января рассмотрел жалобу защиты Анатолия Вороновского на его арест. Басманный суд столицы решил взять под стражу экс-парламентария 3 декабря, позже срок действия меры пресечения был продлен и теперь заканчивается 11 апреля 2026 года.

В апелляционных жалобах адвокаты указали, что суд первой инстанции не дал оценки доводам защиты о том, что Анатолий Вороновский не может скрыться за границей, потому что «за свою деятельность депутата Госдумы РФ находится под санкциями Евросоюза и не может въехать на территорию более чем 70 государств». Адвокаты Мария Казанцева и Валерий Путин напомнили, что их подзащитный не судим, имеет государственные награды, принимал активное участие в работе с ФИФА по подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кроме того, он положительно характеризовался по месту работы в Госдуме, а также по месту жительства. Фигурант сам снял с себя полномочия депутата, направив соответствующее заявление председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, чтобы облегчить работу следствия. При этом Анатолий Вороновский прекрасно осознавал, что может быть арестован по требованию следствия, отметила защита. Кроме того, подчеркнули адвокаты, обвиняемый не собирается скрываться или мешать следствию именно потому, что не признает вину и намерен отстаивать свою позицию всеми законными способами.

Анатолий Вороновский, выступая в режиме видео-конференц-связи, поддержал адвокатов, заявив, что «давно знал о показаниях Напсо и за это время мог бы скрыться», но не сделал этого, потому что уверен в своей невиновности.

«Поэтому и сам снял с себя полномочия депутата Госдумы,— напомнил господин Вороновский.— А не снял бы, не было бы и ареста». Заверив суд в собственной законопослушности, экс-депутат напомнил, что может отбывать домашний арест в московской квартире, где проживают его жена и дочь. «А в "Матроске" (СИЗО «Матросская тишина».— “Ъ”) у меня давление скачет и похудел я уже на 17 кг»,— посетовал экс-депутат.

Прокурор выступила против освобождения фигуранта, с чем суд и согласился, оставив Анатолия Вороновского под стражей.

Обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) было предъявлено Анатолию Вороновскому незадолго до ареста в ноябре 2025 года. По версии следствия, он получал их в виде имущества и услуг в 2019–2020 годах, когда являлся заместителем губернатора Краснодарского края, курирующим дорожную отрасль (в Госдуму он был избран в 2021 году). Показания на него дал в рамках досудебного соглашения директор ГУП Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» (ДРСУ) Сафарбий Напсо.

По версии следствия, господин Вороновский получал взятки от руководителей ГУП Краснодарского края «Дагомысское ДРСУ», которые вывели из государственной собственности и присвоили дорожную технику стоимостью 45 млн руб.

Получив незаконное вознаграждение, полагает следствие, Анатолий Вороновский принял меры к сокрытию сделок.

Директор ДРСУ Сафарбий Напсо в октябре 2025 года был приговорен к четырем годам колонии за мошенничество и растрату.

Речь в деле шла о приобретении для господина Вороновского квартиры в Краснодаре, оформленной на стороннее лицо, проведении ремонта в квартире его сына с заменой старой мебели на новую, с оборудованием квартиры бытовой техникой. Кроме того, господин Напсо оплатил строительство берегоукрепительной дамбы и очистку дна озера на территории земельного участка в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, принадлежащего семье экс-депутата.

В суде адвокаты утверждали, что у них есть документальные свидетельства того, что перечисленные объекты не были в собственности их подзащитного, и поэтому работы господином Напсо выполнялись не в пользу Анатолия Вороновского. Мало того, чиновник, по словам адвокатов, не обладал достаточными полномочиями для решения всех вопросов по строительству в Краснодарском крае.

Как сообщал “Ъ”, недавно Центральный райсуд Сочи по иску Генпрокуратуры арестовал активы Анатолия Вороновского, депутата Госдумы Андрея Дорошенко и еще почти трех десятков человек. Надзор требует их конфискации: по данным силовиков, Анатолий Вороновский и его доверенные лица организовали систему получения откатов от исполнителей работ в дорожном хозяйстве, объем незаконного вознаграждения с 2016 по 2025 год превысил 2,8 млрд руб. Один из соответчиков, министр транспорта Кубани Алексей Переверзев, являвшийся доверенным лицом Анатолия Вороновского, на днях был арестован по обвинению в мошенничестве, а затем отпущен под подписку о невыезде, после того как вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Алексей Соковнин