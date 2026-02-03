Суд в Екатеринбурге оставил в силе приговор члену банды экс-милиционеров Анучину

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию осужденного и его адвоката, оставил без изменений приговор Железнодорожного районного суда в отношении члена банды экс-милиционеров Владислава Соболя Олега Анучина, сообщили в пресс-службе судов региона. В октябре прошлого года ему назначили 9,5 лет колонии строгого режима. Вину он не признал. Приговор вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Согласно данным следствия, Олег Анучин входил в ОПГ, действовавшую в Екатеринбурге, под руководством бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя. На ее счету — 11 убийств в период с 1999 года по 2000 год.

Олег Анучин был признан виновным по двум преступлениям: по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму, сопряженное с бандитизмом) и пп. «б», «в» ч.3 ст.162 УК РФ (разбой). Отметим, осужденный освобожден от отбывания наказания за разбой в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Согласно обвинению, он участвовал в заказном убийстве предпринимателя на ул. Автомагистральной в октябре 2000 года и в разбойном нападении на коммерсанта и его знакомую в ноябре того же года. В последнем случае он лично заманил жертв в ловушку, воспользовавшись тем, что был с ними знаком.

По делу банды были осуждены: Владимир Семенюк — приговорен к девяти годам строгого режима, Владислав Соболь — по совокупности приговоров ему назначили 16 лет колонии строгого режима, Константин Котик — приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Олега Гирфанова не смогли привлечь к ответственности, хотя ранее ему предъявляли обвинение по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой по предварительному сговору). Оказалось, что у него было алиби: во время совершения преступлений он сидел в тюрьме за продажу героина. Еще один фигурант, некий Боярских, по данным «Ъ-Урал», скончался.

В отношении другого фигуранта — Антона Боровика — отменили оправдательный приговор и направили дело на новое рассмотрение. Однако Кировский районный суд Екатеринбурга не смог собрать коллегию присяжных для процесса.

Артем Путилов