Археологи нашли древнее святилище на Лунной поляне в Архызе

Археологи Северо-Кавказского федерального университета и Института истории материальной культуры РАН доказали, что курган №3 могильника «Лунная поляна–III» в Карачаево-Черкесской Республике служил святилищем III века до н.э., а не захоронением, сообщает пресс-служба СКФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

Ученые представили монографию «Курган №3 могильника «Лунная поляна–III»» в Ставропольском музее-заповеднике имени Прозрителева и Праве. Исследования начались в 2014 году при изысканиях для строительства: тогда зафиксировали четыре курганных могильника I–IV близ поселка Архыз. До 2019 года археологи активно их изучали, но в 2020-м Северо-Кавказская экспедиция ИИМК РАН под руководством Александра Субботина сосредоточилась на двух аномальных курганах без погребений и могильных конструкций.

Курган №3, самый крупный в группе «Лунная поляна–III», несмотря на следы черных копателей, раскрыл богатый артефактный комплекс. Раскопки выявили четыре боевых железных меча, наконечники копий и стрел, боевой топор, элементы конской упряжи с зооморфным налобником, украшения и амулеты. Полное отсутствие человеческих останков и компактное расположение предметов опровергли версию ограбленного погребения.

Доктор исторических наук Юрий Прокопенко из СКФУ объяснил находку жертвоприношениями высшим силам. Четыре меча сразу исключают принадлежность одному воину — это сакральный депозит. Сохранность артефактов и их специфический набор указывают на временное культовое святилище в предгорьях Кавказа.

Терракотовые медальоны-горгонейоны, бронзовые фибулы и миниатюрные колокольчики датируют комплекс III–II веками до н.э. Этот период ознаменовался взаимодействием потомков кобанской культуры с меотами Прикубанья и первыми сарматами. Верховья Кубани стали культурным перекрестком, где смешались местные традиции и нововведения.

По итогам опубликована монография СКФУ и ИИМК РАН 2025–2026 годов, основанная на раскопках 2014–2020 годов. Публикация фиксирует полный корпус материалов, проливая свет на ритуалы предгорий перед новой эрой. Аналогичные святилища III–I веков до н.э. нашли в Ставропольском крае: в «Новозаведенное-V» МГУ раскопала рвом окруженную площадку диаметром 35 метров с костями лошадей, овец и собакой — ритуал длился 200–300 лет.

В Карачаево-Черкесии продолжают активные раскопки: на перевале Гумбаши (2178 м) изучают поселение XIII–XI веков до н.э., а на Ставрополье — 18 насыпей восьми курганных групп эпохи бронзы и железа. Эти открытия подчеркивают богатство Северного Кавказа древними памятниками.

Станислав Маслаков