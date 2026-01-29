В Тюменской области пресекли хищения электроэнергии почти на 15 млн рублей

В 2025 году «Россети Тюмень» пресекли 106 случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в Тюменской области. Ущерб от действий правонарушителей вырос по сравнению с 2024 годом в два раза и составил 14,8 млн рублей. Материалы по выявленным фактам энерговоровства в суммарном объеме 4,6 млн киловатт-часов направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.



Основной способ выявления энерговоровства – рейды, которые энергетики проводят совместно с представителями правоохранительных органов. В прошлом году состоялось 119 таких мероприятий, в ходе которых пресечено 77 фактов самовольного подключения к сетям и 29 случаев безучетного потребления электроэнергии. 94% нарушителей –физические лица. В 80 % случаев это жители и индивидуальные предприниматели самого густонаселенного Тюменского муниципального округа.

Эффективнее бороться с энерговоровством помогают сигналы от добросовестных жителей, которые могут наблюдать последствия в виде аномального снижения уровня напряжения. В таком случае, помимо плановых проверок, энергетики незамедлительно выезжают на место предполагаемого правонарушения.

Энергетики напоминают, что безучетное и бездоговорное потребление, помимо причиняемого энергоинфраструктуре ущерба, может стать причиной пожара, а самовольное подключение к электрической сети – стоить нарушителям здоровья и даже жизни.

Сообщить о выявленных случаях воровства электроэнергии можно по телефону единой горячей линии 8-800-220-0-220 и короткому номеру 220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.