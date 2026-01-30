Суд конфисковал автомобиль жителя Ставрополья за езду без прав

В Ставропольском крае апелляционный суд конфисковал легковой автомобиль у жителя села Бурлацкого, осужденного за управление транспортом без прав (ч. 1 ст. 264.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

Благодарненский районный суд признал мужчину виновным, лишенным права управления и ранее судимым за аналогичное нарушение. Фигуранту назначил 240 часов обязательных работ и запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением машинами, на год.

Однако первая инстанция не применила норму об изъятии транспортного средства, с помощью которого совершено преступление. Гособвинитель подал апелляцию на это решение. Вышестоящий суд поддержал позицию надзорного ведомства и постановил конфисковать принадлежащую осужденному легковушку в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Константин Соловьев