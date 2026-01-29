Главные новости за 29 января. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области из-за гололедицы и тумана по ночам и утром объявили желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, сложные погодные условия сохранятся до 31 января.

В Ростове-на-Дону следственные органы расследуют первое в России дело, возбужденное в отношении преступного сообщества, занимавшегося кибермошенничеством. Ущерб, нанесенный сообществом, за год «работы» оценивается в более чем 2,5 млн руб.

Государственная инспекция по маломерным судам Ростовской области получила два беспилотника с оптико-электронным оборудованием для патрулирования акваторий.

Главное управление МЧС России по Ростовской области назвало наиболее опасными для зимней рыбалки Веселовское и Цимлянское водохранилища, а также Таганрогский залив. Самым опасным местом для подледного лова в черте Ростова-на-Дону эксперт назвал реку Дон.

В Ростове-на-Дону ограничено водоснабжение в Советском, Октябрьском, Ворошиловском и Кировском районах из-за множественных порывов на сетях.