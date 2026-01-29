В четырех районах Ростова ограничили водоснабжение из-за порывов на сетях

В Ростове-на-Дону ограничено водоснабжение в Советском, Октябрьском, Ворошиловском и Кировском районах из-за множественных порывов на сетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

В Советском районе водоснабжение ограничено на пр. Стачки и пр. Коммунистическому. В Октябрьском районе воды нет в границах пер. Ашхабадского, ул. Ларина, ул. Погодина и пр. Ленина.

Так же водоснабжение ограничено в домах по пер. Оренбургскому, ул. Евдокимова, пер. Тбилисскому, ул. Нариманова в Ворошиловском районе и по ул. Города Волос — в Кировском районе.

Восстановить водоснабжение планируют до 21:00 29 января.

Наталья Белоштейн