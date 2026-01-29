В региональном МЧС назвали самые опасные места для зимней рыбалки на Дону

Главное управление МЧС России по Ростовской области назвало наиболее опасными для зимней рыбалки Веселовское и Цимлянское водохранилища, а также Таганрогский залив. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела (главный государственный инспектор по маломерным судам Ростовской области) Вячеслав Каргин.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации господина Каргина, беспокойство ведомства связано с размерами этих водоемов и большим количеством рыбаков, которые приезжают туда ежегодно. Самым опасным местом для подледного лова в черте Ростова-на-Дону эксперт назвал реку Дон.

«Здесь наблюдаются теплые течения и места сброса теплых вод. Это уменьшает толщину льда и вызывает определенные риски провала людей и техники под лед»,— пояснил инспектор.

По его словам, рыбаки относятся к одной из самых сложных категорий граждан в зимний период. Для обеспечения их безопасности сотрудники МЧС проводят разъяснительную работу, профилактические беседы и контрольные мероприятия.

В августе 2025 года в регионе приняли постановление №589 «О правилах обеспечения безопасности людей на водных объектах». Документ определяет нормы поведения на воде в различные сезоны и устанавливает размеры штрафов за их нарушение.

С начала 2025 года в области оштрафовали 168 владельцев маломерных судов. Основными нарушениями стали отсутствие удостоверения на право управления и несоблюдение правил безопасности пассажиров. Размер штрафов для физических лиц составляет от 500 до 2 тыс. руб.

Каргин добавил, что областные власти работают над внесением изменений в местные документы, где будет определен круг должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о нарушениях.

Валентина Любашенко