ГИМС Ростовской области получила беспилотники для контроля акваторий

Государственная инспекция по маломерным судам Ростовской области получила два беспилотника с оптико-электронным оборудованием для патрулирования акваторий. Об этом корреспонденту «Ъ-Ростов» сообщил начальник отдела Вячеслав Каргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Аппараты оснащены камерами высокого разрешения с функцией привязки снимков к координатам местности. ГУ МЧС России по Ростовской области приобрело партию таких дронов, два из которых передало в региональную ГИМС.

По словам Каргина, двумя устройствами инспекторы не смогут охватить все водоемы области. «В приоритете — работа мобильными группами в осложненных участках, мониторинг заросших бухт, обследование изрезанной береговой линии», — пояснил он.

Беспилотники позволяют оперативно оценивать обстановку на акваториях с воздуха, быстро обнаруживать нарушителей и при необходимости реагировать на происшествия или оказывать помощь пострадавшим.

«В 2025 году определенное количество лиц, в том числе и я, прошли подготовку на управление БПЛА. Были получены соответствующие удостоверения о квалификации»,— рассказал Каргин корреспонденту.

По состоянию на начало января 2026 года в ГИМС МЧС России по Ростовской области работают 129 человек, включая 80 государственных инспекторов. В распоряжении службы находятся 46 плавсредств, среди которых два судна на воздушной подушке и три гидроцикла, а также 22 автомобиля.

Валентина Любашенко