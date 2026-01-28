Главные новости за 28 января: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Пожар нефтепродуктов в Воронежской области, возникший после падения сбитых беспилотников, был ликвидирован. Губернатор Александр Гусев сообщил, что жертв и пострадавших нет, а дежурные средства ПВО успешно отразили атаку несколькими дронами.

Еще 300 млн руб. из федерального бюджета направят на реставрацию воронежского Дома офицеров, исторического здания Мариинской гимназии. Новый контракт, на который можно подавать заявки до середины февраля, предполагает масштабные работы по укреплению фасада и восстановлению лепнины памятника архитектуры, износ которого достигает 65%. Работы должны завершиться к осени 2028 года.

Около 180 школ, детских садов и техникумов получили повреждения в Белгородской области из-за обстрелов. Как заявил на круглом столе в Госдуме вице-губернатор Андрей Милехин, для защиты детей и педагогов в регионе установлены сотни модульных укрытий и антидроновые сети, а школьные автобусы оснащены средствами радиоэлектронной борьбы.

Программа восстановления Курской области предполагает приведение в порядок 357 объектов инфраструктуры до 2027 года. Работы, финансируемые из федерального бюджета, будут вестись в два этапа, начиная с территорий, расположенных на безопасном удалении от границы. Как пояснили в региональном правительстве, второй этап планируется после разработки мастер-планов и с учетом возвращения жителей.

Производитель кормов для домашних животных «Биотех» готовится в шесть раз увеличить мощности своего завода в Липецкой области, вложив в расширение более 200 млн руб. В планах компании — не только нарастить объемы, но и начать выпуск специализированных рационов для ценных пород рыб, а также создать собственный логистический хаб для работы с онлайн-платформами.

Власти Мценска решили расстаться с историческим зданием — на аукцион выставлен жилой дом середины XIX века, признанный объектом культурного наследия. Стартовая цена памятника архитектуры вместе с земельным участком в территории опережающего развития составляет 9,6 млн руб. Покупателю предстоит взять на себя обязательства по его сохранению.

Суд в Тамбове заключил под стражу двух жителей Самарской области, обвиняемых в заказном убийстве начальника районного отдела полиции, совершенном почти четверть века назад, в 2000 году. По версии следствия, один из фигурантов, бывший лидер ОПГ, организовал убийство правоохранителя. Расследование долгое время оставалось безрезультатным, и установить подозреваемых удалось лишь в результате кропотливой работы следователей.

Ульяна Ларионова