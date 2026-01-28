В орловской ТОСЭР «Мценск» продают дом-памятник середины XIX века

Администрация города Мценска Орловской области выставила на электронный аукцион единым лотом объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Жилой дом середины XIX века» и земельный участок на улице Ленина, 19. Начальная стоимость — 9,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Лот включает трехэтажное кирпичное нежилое здание площадью 448,5 кв. м (с одним подземным этажом) и земельный участок на 580 кв. м. Вид разрешенного использования земли — для делового управления. Покупателю предстоит выполнить работы со сохранению ОКН в установленные отдельно сроки. Участок расположен в границах территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск».

Шаг аукциона — 478,5 тыс. руб. Размер задатка — 956,9 тыс. руб. Подавать заявки на аукцион можно до 20 февраля, итоги подведут 4 марта.

На прошлой неделе стало известно, что в центре Воронежа продают старинный дом за 16 млн руб.

Кабира Гасанова