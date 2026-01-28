На продолжение реставрации Дома офицеров в Воронеже выделяют 300 млн рублей
Минкульт РФ объявил конкурс на продолжение реставрации объекта культурного наследия регионального значения (ОКН) «Мариинская гимназия» на проспекте Революции в Воронеже. Это здание известно как Дом офицеров. Начальная цена контракта составляет 300 млн руб., следует из данных портала госзакупок.
Реставрация Дома офицеров началась в декабре 2025 года
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Источник финансирования — федеральный бюджет. Большую часть средств выделят в 2028 году.
Фактический износ элементов ОКН варьируется от 35% до 65%. Подрядчику предстоит укрепить кирпичную кладку на фасаде здания, восстановить систему водостоков, заменить оконные проемы и выполнить отделку наружных откосов, обновить подоконники, отреставрировать карнизы, пилястры (плоский вертикальный выступ на поверхности стены), сандрики (небольшой профилированный карниз, напоминающий полку) и другие архитектурные элементы, а также фрагменты лепного декора.
Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 30 сентября 2028 года. Гарантия составит 60 месяцев.
Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 16 февраля, итоги подведут 19-го. В первую очередь будет учитываться квалификация участника (значимость критерия — 60%), во вторую — его ценовое предложение (40%).
В октябре 2025 года контракт на реставрацию Дома офицеров заключили с московским ООО «Культреставрация» Дмитрия Димитриенко. Компания получила его по начальной цене в 210 млн руб., до этого она разрабатывала проект работ за 61,1 млн. По условиям контракта, их нужно завершить до 30 декабря 2027 года.
В 2024 году губернатор Александр Гусев заявлял о планах перепрофилировать «Мариинскую гимназию» из здания Областного дома молодежи (ОМЦ) под Центр военно-патриотического воспитания. Летом 2025 года глава региона сообщил, что часть объекта будет отведена под Центр допризывной подготовки. По данным сервиса 2 ГИС, сейчас ОМЦ располагается на улице Плехановской, 23.