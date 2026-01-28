357 объектов инфраструктуры восстановят в Курской области до 2027 года

До 2027 года в курском приграничье планируется восстановить 357 объектов пострадавшей от боевых действий социальной и инженерной инфраструктуры. Об этом со ссылкой на утвержденную правительством России в сентябре 2025 года программу комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе правительства региона.

На 2027 год намечено завершение первого этапа восстановления инфраструктуры. Второй этап продлится с 2028-го по 2030 год. «Второй этап программы будет формироваться после разработки мастер-планов, которые станут основой для определения состава, сроков и объемов финансового обеспечения мероприятий программы. Ремонтно-восстановительные работы планируется вести с учетом безопасного доступа к территориям и количества жителей, принявших решение о возвращении к месту постоянного проживания»,— пояснили в региональной власти.

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в федеральном Министерстве строительства и ЖКХ, в 2025 году Курской области по линии ведомства были выделены средства на жилье для 8,7 тыс. и капремонт жилья для 433 семей. Всего с 2023-го по 2025 год регион получил деньги на жилье для 14,4 тыс. семей, капитальный ремонт 888 домов и наем жилья для 30,8 тыс. семей.

«Минстрой России находится в постоянном взаимодействии с регионами, в том числе с Курской областью по проработке вопросов выделения средств в зависимости от заявленных потребностей»,— добавили в ведомстве.

В сентябре в Правительстве России сообщали, что всего в 2025–2027 годах в рамках программы трем областям выделяется около 80 млрд руб.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров пояснял, что комплексная работа пока возможна в населенных пунктах как минимум в 30 км от границы, которые уже разминировали: «Это позволяет осуществить ремонт сотен километров дорог и порядка 20 мостов, восстанавливать объекты ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также электросетевую и газораспределительную инфраструктуру, вышки сотовой связи и интернет». Также программа восстановления приграничных регионов предусматривает поддержку сельхозпроизводителей, промышленных предприятий и малых компаний.

В населенных пунктах, которые расположены меньше, чем в 30 км от границы, приоритетным направлением работы было названо разминирование, оснащение пожарно-спасательных подразделений и других специальных служб. Текст программы «Ъ-Черноземье» в открытом доступе найти не удалось.

13 января глава Минстроя Ирек Файзуллин во время визита в Курскую область обсудил с Александром Хинштейном дальнейшие планы по восстановлению приграничья.

Юрий Голубь