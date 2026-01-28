Тамбовский суд заключил в СИЗО обвиняемых в убийстве полицейского в 2000 году

Ленинский райсуд Тамбова заключил под стражу двух жителей Самарской области по обвинению в убийстве начальника Тамбовского РОВД, которое было совершено в 2000 году (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в суде и региональном управлении Следственного комитета России. Имена фигурантов там не назвали. По данным «Ъ-Черноземье», одним из обвиняемых является известный самарский бизнесмен Андрей Королев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 54-летний обвиняемый, являясь на момент совершения преступления лидером ОПГ в Самарской области, дал указание группе лиц за денежное вознаграждение совершить убийство начальника Тамбовского РОВД Валерия Джураева, ранее возглавлявшего подразделение по борьбе с организованной преступностью. Сотрудник правоохранительных органов был убит 13 апреля 2000 года на выходе из здания областной больницы на улице Московской в Тамбове.

Преступление долгое время было нераскрытым. Как подчеркнули в Следственном комитете, в результате планомерной и кропотливой работы следователей и криминалистов ведомства и сотрудников Главного управления криминалистики СК России и ГУУР МВД России личности преступников были установлены. Двум из них было предъявлено обвинение в причастности к совершению заказного убийства.

Владимир Зоркий