Из-за падения БПЛА в Воронежской области загорелись нефтепродукты

Ночью падение сбитых беспилотников в Воронежской области привело к возгоранию нефтепродуктов. Никто не пострадал, пожар ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, над одним из районов региона дежурные средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько дронов.

Согласно информации Минобороны РФ, ночью над Россией ликвидировали 75 беспилотников, включая 11 над Черноземьем. Пять дронов сбили над Белгородской областью, три — над Курской, два — над Воронежской, один — над Тамбовской.

Курский оперштаб подтвердил данные ведомства. Белгородские и тамбовские власти пока не прокомментировали атаки ВСУ.

Кабира Гасанова