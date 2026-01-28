В Белгородской области повреждены 180 объектов образования в ходе обстрелов

Порядка 180 образовательных учреждений получили повреждения в результате обстрелов на территории Белгородской области. Об этом заявил заместитель губернатора — министр образования региона Андрей Милехин, передает ТАСС.

«В ходе обстрелов пострадало на сегодняшний день 180 объектов образования — это школы, сады, техникумы, организации дополнительного образования»,— сказал господин Милехин, выступая на круглом столе в Госдуме.

Он отметил, что региональные власти уделяют повышенное внимание безопасности: рядом с объектами установлено 1757 модульных укрытий, 180 зданий обтянуты антидроновой сетью, а школьные автобусы на 93 маршрутах оснащены средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, все педагоги в регионе прошли обучение навыкам тактической медицины, а для детей ежедневно проводятся занятия по безопасности.

За прошедшие сутки из-за атак ВСУ в регионе пострадали четыре человека, среди которых семилетняя девочка. Всего было атаковано 11 муниципалитетов с помощью не менее 80 беспилотников и 33 боеприпасов. Были повреждены 13 транспортных средств и восемь частных домов.

Ульяна Ларионова