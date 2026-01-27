Никто не заявился на торги по строительству нового причала в Сарапуле

Открытый конкурс на возведение нового причала в Сарапуле за 68 млн руб. признан несостоявшимся: на него не было подано ни одной заявки. Такая информация содержится на портале госзакупок. Прием заявок завершился 26 января.

Сарапульский причал, 26.04.2025

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Сарапульский причал, 26.04.2025

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Торги открылись 29 декабря. По проекту контракта, подрядчик должен изготовить, доставить и установить новый причал на набережной Сарапула для приема маломерных и круизных пассажирских судов, включая «Метеор 120Р». На эти работы выделено 68 млн руб.

Планируемая длина строения — 53 м, ширина — 35 м, высота борта — около 1,5 м. Причал должен быть изготовлен из судовой стали, срок службы — от 25 лет. Работы планируется завершить до начала июня. Торги объявят вновь.

Напомним, в мае 2025 года в зоне причала обрушился грунт и плитка. В провал упали три туристки. Двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Была организована процессуальная проверка, ее поставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Вход на территорию причала был ограничен, провал засыпали песком. В июле город перестал принимать водный транспорт.

По словам главы города Виктора Шестакова со ссылкой на экспертную организацию, осыпание грунта вызвали повреждения шпунтовой стенки, на появление провала также повлиял высокий уровень воды. Он добавил, что по причалу на руках имелось заключение о готовности к навигации в 2025 году.

На встрече главы Удмуртии Александра Бречалова и губернатора Пермского Края Дмитрия Махонина в ноябре 2025 года обсуждалась возможность приобретения модульного причала у компании «Пермская судоверфь». По словам властей, конструкция позволит возобновить водное сообщение в Сарапуле в 2026 году.

«Пермская судоверфь» устанавливала подобные сооружения в Перми, Хохловке, Соликамске и Краснокамске. В том же месяце представители компании приезжали в Сарапул для определения места установки модульного причала. В декабре 2025 года была объявлена закупка на изготовление и установку причала за 68 млн руб.