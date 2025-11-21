Сарапул готовится к установке модульного причала для круизных судов

В Сарапул прибыли специалисты с «Пермской судоверфи» для определения места установки модульного причала, который позволит городу возобновить речное сообщение. Об этом глава Сарапула Виктор Шестаков сообщил в Telegram.

Напомним, возможность покупки модульного причала для возобновления водного сообщения в Сарапуле Александр Бречалов обсудил на встрече с главой Пермского края Дмитрием Махониным 18 ноября.

Отмечалось, что одной из компаний, способной реализовать проект причальной инфраструктуры для Удмуртии, может выступить «Пермская судоверфь», которая уже произвела и установила модульные причалы в Перми, Хохловке, Соликамске и Краснокамске.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пермская судоверфь» зарегистрирована в июле 2021 года. Генеральный директор — Николай Малухин. Отрасль — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Уставный капитал «Пермской судоверфи» составляет 1 млрд руб.

