В Сарапуле построят новый причал для круизных судов за 68 млн рублей

Власти Сарапула направят 68 млн руб. на изготовление, доставку и установку причала для маломерных и круизных судов на набережной. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Шестаков, Telegram Фото: Виктор Шестаков, Telegram

По условиям контракта, работы должны начаться сразу после его подписания и завершиться до 4 июня текущего года. Отмечается, что новый причал должен обеспечить безопасную посадку и высадку пассажиров с маломерных и круизных судов, включая суда на подводных крыльях типа «Метеор».

Длина причала составит 53 м, ширина — 35 м, высота борта — около 1,5 м. Он будет изготовлен из судовой стали с минимальным сроком службы не менее 25 лет. Заявки от потенциальных участников принимаются до 26 января.

Напомним, возможность покупки модульного причала для возобновления водного сообщения в Сарапуле Александр Бречалов обсудил на встрече с главой Пермского края Дмитрием Махониным 18 ноября.

Отмечалось, что одной из компаний, способной реализовать проект причальной инфраструктуры для Удмуртии, может выступить «Пермская судоверфь», которая уже произвела и установила модульные причалы в Перми, Хохловке, Соликамске и Краснокамске.

Анастасия Лопатина