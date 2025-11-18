Удмуртия и Пермский край запустят совместный водный маршрут до Сарапула

Сарапул могут включить в межрегиональный водный маршрут на судне «Метеор 120Р», проходящий через Казань, Чайковский и Пермь. Первые судозаходы планируются в 2026 году. К такой договоренности пришли руководители Удмуртии и Пермского края Александр Бречалов и Дмитрий Махонин соответственно. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Перспективным вижу водный маршрут из Перми до Сарапула. Между городами могут курсировать “Метеоры”. Это действительно востребованное у наших жителей направление»,— сказал Александр Бречалов. Дмитрий Махонин добавил, что Пермский край также заинтересован в расширении географии водных перевозок и сотрудничестве с соседними регионами.

Также на встрече обсуждалась возможность покупки модульного причала для возобновления водного сообщения в Сарапуле, которое было приостановлено этой весной по соображениям безопасности. Одной из компаний, способной реализовать проект причальной инфраструктуры для Удмуртии, может выступить «Пермская судоверфь», которая уже произвела и установила модульные причалы в Перми, Хохловке, Соликамске и Краснокамске. Работы по капремонту причальной стенки займут несколько лет.

Анастасия Лопатина