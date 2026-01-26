Главные новости за 26 января: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

«Смертность» бизнеса в Черноземье в прошлом году обогнала его рождаемость на 36,7%: закрылось 6,5 тыс. компаний, открылось только 4,8 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, здание ЮВЖД

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, здание ЮВЖД

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Умерла еще одна жительница Воронежа, раненая 11 января, когда город массированно атаковали украинские беспилотники.

Воронеж станет «ближе» к Белоруссии: в городе планируется открыть отделение посольства союзной страны.

В Белгороде начали искать подрядчика для капремонта моста на Михайловском шоссе — путепровода через железнодорожные пути. Потенциальным подрядчикам предлагают почти 900 млн руб.

Угроза курского губернатора Александра Хинштейна, пообещавшего, что проблемный подрядчик «Спецрегионгарант» будет «работать за еду», продолжает воплощаться в жизнь. Наряду со штрафом за срыв благоустройства у торгового центра «Куряночка», фирма поплатится рублем за несданную вовремя школу в Прямицыно.

В Липецке продолжают пускать с молотка здания, входившие в систему здравоохранения. На этот раз за 70 млн продаются бывшие помещения детской поликлиники № 4.

Решением общего собрания акционеров бывшего первого вице-губернатора Орловской области Александра Бударина устроили в совет директоров «Орелстроя».

Департамент лесного хозяйства Тамбовской области возглавил Валерий Ходаев, бывший руководитель Тамбовского лесхоза.

Юрий Голубь