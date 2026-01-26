Почти 900 млн заложили на капремонт моста на Михайловском шоссе в Белгороде

В Белгороде начали искать подрядчика для капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути по улице Михайловское шоссе. Максимальная цена контракта составляет 884,8 млн руб. Начать работы планируют с 1 марта 2026 года, а полностью завершить их — до 1 декабря 2027-го. Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок.

Путепровод расположен на магистральной улице общегородского значения второго класса и пересекает пути железнодорожной станции Крейда. Полная длина сооружения составляет 263,8 м, а ширина — 24,2 м. Мостовое полотно включает четыре полосы движения, ограниченные по середине путепровода разделительной полосой шириной 0,6 м. Мост был построен в 2002 году и с тех пор ни разу не ремонтировался.

По данным из документов закупки, текущее техническое состояние путепровода оценивается как неудовлетворительное вследствие наличия дефектов третьей категории по долговечности, а также дефектов третьей категории по безопасности. Однако на основании данных анализа грузоподъемности был сделан вывод, что до устранения дефектов ограничивать движение по мосту не требуется.

Для приведения путепровода в нормативное состояние проведут следующие работы:

переустройство конструкции дорожной одежды с заменой гидроизоляции;

устройство системы водоотвода;

устройство новых ограждений безопасности;

переустройство тротуаров и перильных ограждений;

замена деформационных швов;

замена балок пролетных строений;

замена опорных частей;

усиление ригелей опор и стоек промежуточных опор железобетонными рубашками, замена ригелей крайних опор;

восстановление геометрии конусов с устройством нового укрепления;

переустройство сопряжения;

обустройство нового покрытия на подходах с установкой нового ограждения.

Работы оплатят из субсидий областной казны с софинансированием из городского бюджета. На 2026 год заложены средства в объеме 430,1 млн руб., а на 2027-й — 454,7 млн руб. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 3 февраля. Подрядчика выберут 5 февраля.

В начале января «Ъ-Черноземье» сообщал, что на 2026 год в Белгородской области запланирован ремонт десяти мостов и путепроводов в семи муниципалитетах. В целом в этом году региону из федерального бюджета выделят 1,34 млрд руб. на реализацию федпроекта «Региональная и местная дорожная сеть» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»).

Денис Данилов