Руководителем тамбовского департамента лесного хозяйства назначен Валерий Ходаев

Валерий Ходаев назначен исполняющим обязанности директора департамента лесного хозяйства в Тамбовской области. Об этом сообщил в понедельник, 26 января, на еженедельной планерке в облправительстве губернатор Евгений Первышов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметили в пресс-службе правительства, господин Ходаев в новой должности будет заниматься «выработкой и реализацией государственной политики в сфере лесных отношений». С 31 августа 2023 года и до произошедшего сегодня назначения господина Ходаева департаментом лесного хозяйства руководил Михаил Сатин.

Валерий Ходаев имеет высшее образование в сфере лесного хозяйства. Более 25 лет работает в профильной отрасли региона. До последнего назначения руководил областным государственным автономным учреждением (ОГАУ) «Тамбовский лесхоз».

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в конце октября 2025-го на должность министра социальной защиты и семейной политики в Тамбовской области назначили Марину Макову.

Мария Свиридова