«Смертность» бизнеса в Черноземье на 37% превысила «рождаемость» в 2025 году

В 2025 году количество открытых коммерческих предприятий в регионах Черноземья оказалось значительно ниже численности закрытых компаний — 4 769 к 6 521 соответственно. Разница между «смертностью» и «рождаемостью» бизнеса в макрорегионе достигла 36,7%. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее число ликвидированных коммерческих организаций зафиксировано в Воронежской области — 2 334 предприятия. Открытых за год насчитали 1 178. «Смертность» бизнеса в регионе оказалась на 31,3% больше «рождаемости».

По процентному соотношению закрытых предприятий к открытым первую строчку заняла Курская область, где ликвидировали 883 фирмы, а создали 456. Превышение достигло 93,6%.

«Рождаемость» бизнеса в Липецкой области уступила «смертности» 47,8%. В 2025-м в регионе создали 780 коммерческих организаций, но 1 153 были ликвидированы.

Орловская область не досчиталась по итогам года 172 фирм. Число ликвидированных компаний (538) оказалось на 47% больше количества созданных (366).

В Белгородской области общий «минус» по итогам года составил 181 предприятие. В регионе ликвидировали 1 157 фирм и открыли 976. «Смертность» оказалась выше на 18,5%.

Наименьшую разницу между «смертностью» и «рождаемостью» бизнеса отметили в Тамбовской области — при 456 закрытых и 413 открытых организаций она составила 10,4%.

В целом по России количество открытых коммерческих предприятий в 2025 году сократилось по сравнению с предыдущим на 19,8% — до 173 тыс. Это рекордно низкий показатель за последние 14 лет. Численность закрытых компаний выросла на 14,8% и достигла 233 тыс. В результате число открытий отставало от количества ликвидаций на 26%. Совокупное число коммерческих организаций уменьшилось в стране на 2% — с 2,62 млн до 2,56 млн субъектов.

«Снижение “рождаемости” компаний — это тренд последних лет, и в ближайшее время предпосылок для его разворота не ожидается. Малый бизнес, на который в корпоративном массиве приходится большая часть открытий и ликвидаций, наиболее чувствителен к изменениям условий ведения деятельности, поэтому любые дополнительные издержки быстрее всего отражаются именно на его готовности запускать новые проекты. Налоговые изменения, запланированные на 2026 год, в том числе изменение ставки и расширение применения НДС, охлаждают предпринимательскую активность. Они также связаны не только со ставкой, но и с дополнительными расходами на администрирование налогового учета. Для малого бизнеса это означает рост издержек еще на этапе запуска, что напрямую сдерживает создание новых компаний. Пока не пройдет период адаптации к новым экономическим реалиям, мы не ждем всплеска регистраций бизнеса»,— прокомментировала результаты исследования президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В начале декабря «Ъ-Черноземье» писал, что воронежские предприятия увеличили зарплаты при сокращении инвестиций в развитие. Сильнее всего упала инвестиционная активность по направлению «административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги» — в 2,4 раза.

Денис Данилов