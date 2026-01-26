В Липецке продают бывшие помещения поликлиники за 70 млн рублей

АО «Российский аукционный дом» выставило на аукцион бывшие помещения поликлиники на первом этаже пятиэтажки на улице Филипченко в Липецке. Собственник — областные власти. Начальная цена лота составляет 69,7 млн руб., следует из документации тендера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставленное на продажу помещение поликлиники в Липецке

Фото: из аукционной документации Выставленное на продажу помещение поликлиники в Липецке

Фото: из аукционной документации

В состав лота входят помещения общей площадью 1,3 тыс. кв. м. По данным из открытых источников, там ранее находилась детская поликлиника №4. На сайте городской детской больницы такой филиал больше не значится.

Шаг аукциона составляет 1 млн руб., размер задатка — 7 млн руб. Подавать заявки можно до 20 февраля, итоги планируют подвести 27 февраля.

В конце прошлого года не состоялись три аукциона на приватизацию медучреждений в Липецкой области. Совокупная начальная цена трех лотов составляла 119,6 млн руб. Новые торги пока не объявлены.

Алина Морозова