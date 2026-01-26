«Спецрегионгарант» оштрафуют за срыв срока капремонта школы в курском Прямицыно

Местное «Спецрегионгарант» оштрафуют за срыв срока капитального ремонта ленинской средней школы в поселке Прямицыно Октябрьского района Курской области, сообщил на заседании регионального правительства первый замгубернатора Александр Чепик. В сентябре глава региона Александр Хинштейн обещал собственнику компании Роману Сергееву, что тот будет «работать за еду» из-за проблем с исполнением госконтрактов.

Согласно заключенному в июне 2025 года соглашению, работы должны были завершиться в ноябре. Школу ремонтируют в рамках федерального проекта «Все лучшее — детям». Подрядчик взял обязательства выполнить отмостку, отремонтировать три этажа здания, построить лестницы, пандус и навесы, смонтировать системы электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. По словам руководителя администрации области Александра Крылова, срок капремонта продлили до 1 апреля 2026 года.

Накануне чиновники побывали на стройплощадке. «Результаты проверки показали, что работы фактически не ведутся. На площадке нет необходимого количества рабочих, график работ не соблюдается. Подрядчику вместе с главой района поручено оперативно представить детальный план по устранению многочисленных нарушений. Вводится жесткий контроль с регулярными проверками»,— рассказал господин Крылов.

«Стоимость капремонта существенная, и размер штрафа должен быть крайне серьезным, — убежден господин Чепик. — Если мы установили дополнительный срок, все финансовые санкции должны быть взысканы в полном объеме. В противном случае есть заинтересованность конкретного должностного лица в том, чтобы капитальный ремонт был затянут. Мы вряд ли объясним родителям, почему сложилась такая ситуация. Если в новый срок работы не будут выполнены, следующим этапом станет включение подрядчика в реестр недобросовестных и расторжение контракта».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Спецрегионгарант» зарегистрировали в Курске в 2021 году. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Роман Сергеев является единственным владельцем и гендиректором предприятия. По данным Rusprofile, выручка фирмы в прошлом году составила 155,5 млн руб., чистая прибыль — 11,5 млн руб. В 2025-м компания получила три госконтракта: на капремонт ленинской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов (112,1 млн руб.), благоустройство территории, прилегающей к ТЦ «Куряночка» (40,5 млн руб.) и Советского сада в поселке городского типа Медвенка (66,4 млн руб.).

В декабре администрация Курска обещала оштрафовать компанию за срыв благоустройства рядом с «Куряночкой».

Юрий Голубь