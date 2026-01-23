Главные новости к утру 23 января
В Москве прошли переговоры России и США. Стороны согласовали проведение первого заседания трехсторонней переговорной группы по безопасности с участием России, Украины и США.
Россия допускает использование замороженных в США российских активов для восстановления восстановление территорий, пострадавших за время боевых действий.
В Пензе из-за удара БПЛА загорелась нефтебаза.
TikTok завершил сделку по продаже американского подразделения.
Евросоюз выделил первые €10 млн на формирование специального трибунала «для судебного преследования российских лидеров».
Президент США Дональд Трамп заявил, что в сторону Ирана направляется «много американских кораблей».