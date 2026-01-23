В Пензе из-за удара БПЛА загорелась нефтебаза

Примерно в 4:00 мск в Пензе из-за удара беспилотника загорелась нефтебаза, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По предварительным данным, никто не пострадал.

«На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники»,— указал господин Мельниченко в Telegram-канале.

Примерно в 1:40 мск в Пензенской области был введен режим «беспилотная опасность», с 2:30 мск действует план «Ковер». Аэропорт Пензы приостановил работу. В 4:54 губернатор сообщил, что в Пензе объявлен режим «воздушная опасность». По словам Олега Мельниченко, в городе прозвучали сирены, предупреждение об опасности было разослано по СМС и транслировалось по телевидению.