Трамп: к Ирану направляется большой флот

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон продолжает следить за действиями властей Ирана. Он уточнил, что в регион движется много американских кораблей.

«В этом направлении идет много кораблей просто на всякий случай, движется большой флот. Посмотрим, что будет происходить. К Ирану движутся значительные силы»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). Как добавил президент США, он «предпочел бы, чтобы ничего не произошло».

В конце декабря и первой половине января в Иране проходили масштабные протесты. Участники акций требовали смены политического режима. Дональд Трамп грозил нанести удар по Ирану, если в стране продолжат расстреливать протестующих. Власти страны признавали, что за время протестов погибли 2,4 тыс. человек. Правозащитная организация HRANA сообщала о 4 тыс. погибших.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран пропалывает протестное поле».