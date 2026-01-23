TikTok завершил сделку по продаже американского подразделения
Китайская технологическая компания ByteDance, владеющая платформой TikTok, завершила сделку по передаче части американского подразделения инвесторам из США. Как сообщает Bloomberg, новые инвесторы, включая Oracle, Silver Lake и MGX, будут владеть 50% акций американской компании TikTok. Существующие инвесторы ByteDance будут контролировать 30,1%, а непосредственно ByteDance — 19,9%.
Участие американских представителей позволит модерировать контент в TikTok и защищать данные пользователей из США, уточняет агентство. Новый совет директоров подразделения состоит из семи членов, большинство из которых граждане США. ByteDance сохранит контроль над рекламным подразделением TikTok в США и подразделением электронной коммерции TikTok Shop.
Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что теперь TikTok будет владеть «группа великих американских патриотов и инвесторов». Он поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за то, что тот одобрил сделку. «Он мог поступить иначе, но не сделал этого, и его решение заслуживает признательности»,— добавил господин Трамп.
TikTok насчитывает около 200 млн американских пользователей. В 2024 году Конгресс США принял закон о блокировке платформы, если ByteDance не продаст TikTok. Поводом стали опасения, что китайское правительство может злоупотреблять доступом к данным или использовать приложение для продвижения нарративов, предпочитаемых Пекином. Изначально соглашение о продаже должно было быть заключено к январю 2025 года, но президент США Дональд Трамп несколько раз продлевал срок заключения сделки.