Ушаков подтвердил участие России в трехсторонней встрече с Украиной и США

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал об итогах переговоров России и США в Москве. По его словам, стороны согласовали проведение первого заседания трехсторонней переговорной группы по безопасности с участием России, Украины и США. Оно пройдет в Абу-Даби 23 января.

«Они (американская сторона,— "Ъ") надеются, что эта встреча пройдет успешно и откроет перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренность о мирном урегулировании»,— сказал господин Ушаков журналистам.

Как уточнил помощник президента, в состав рабочей группы с российской стороны включены представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Юрий Ушаков добавил, что США многое сделали для подготовки трехсторонней встречи.

С российской стороны в переговорах в Москве участвовали Владимир Путин, Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев, с американской стороны — спецпосланник Стив Уиткофф, предприниматель и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум. Встреча продолжалась около трех с половиной часов.