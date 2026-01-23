Россия и США обсудили использование замороженных российских активов

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на российско-американских переговорах стороны обсудили использование заблокированных на территории США активов России. По его словам, $1 млрд может быть использован в качестве взноса в «Совет мира», остальные средства — для восстановления территорий.

«При обмене мнениями по "Совету мира" была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры $1 млрд из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные же средства из наших замороженных в США резервов можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной»,— сказал господин Ушаков журналистам.

Как уточнил Юрий Ушаков, обсуждение вопросов использования замороженных российских активов продолжится между экономическими переговорными группами, которые возглавляют Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф. Их следующая встреча пройдет 23 января в Абу-Даби.