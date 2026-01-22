Кредиторы выступили за банкротство краснодарской стоматологии «Фабрика улыбок»

На собрании кредиторов краснодарской стоматологической клиники «Фабрика улыбок», состоявшемся 16 января, принято решение о введении в отношении общества конкурсного производства. Арбитражный управляющий ООО должен обратиться в Арбитражный суд Кубани с соответствующим ходатайством. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно документам суда, с заявлением о признании ООО «Фабрика улыбок» банкротом в январе 2025 года обратилось само общество. В марте 2025 года в ходе заседания суд, проанализировав представленные в материалы дела первичную бухгалтерскую документацию и вступившие в законную силу судебные акты, пришел к выводу о том, что сумма кредиторской задолженности клиники превышает сумму ее активов. Как указали представители заявителя, сумма кредиторской задолженности ООО «Фабрика улыбок» составляет 3,8 млн руб. С учетом изложенного Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 26 января 2026 года.

В списке кредиторов общества, согласно системе Kad.arbitr, значатся АО «Альфа Банк», ИФНС России №1 по Краснодару, ООО «Олимп» и НП СРО АУ «Развитие».

По информации ресурса Rusprofile.ru, ООО «Фабрика улыбок» основано в ноябре 2020 года в Краснодаре и работает в сфере стоматологии. С мая 2023 года генеральным директором является Юлия Карпенко. Единственный владелец — Иван Карпенко. Для осуществления медицинской деятельности у клиники имеется действующая лицензия, полученная в июле 2021 года. В 2023 году выручка ООО «Фабрика улыбок» резко сократилась на 79%, до 10,2 млн руб., а вместо прибыли был зафиксирован убыток в 7,7 млн руб. По объему выручки в 2024 году компания занимала 600-е место в Краснодарском крае.

Это не единственное банкротство медицинских клиник в Краснодаре, которое происходит в настоящее время. Как писал ранее «Ъ-Кубань», в середине января временный управляющий ООО «Медикал Эстетик» Денис Космачев сообщил, что в его адрес поступило требование ФНС России в лице ИФНС России №4 по Краснодару на сумму почти 1,4 млн руб. Процедура наблюдения в отношении ООО «Медикал Эстетик» была введена в октябре 2025 года. Дата следующего заседания кредиторов — 23 сентября 2026 года. Основанием для введения начального этапа процедуры банкротства стало требование ПАО «Сбербанк» в общем размере 9 млн руб. Задолженность возникла на основании кредитных договоров.

Также недавно были признаны несостоявшимися открытые торги по продаже товарного знака краснодарского ООО «Клиника Денталия» — DENTAL CLINIC. Согласно документам Арбитражного суда, в октябре 2023 года в отношении клиники была введена процедура наблюдения, а в сентябре 2024 года в отношении общества введена процедура конкурсного производства.

Дмитрий Михеенко